Familiares acusam polícia após morte de adolescente no Cacau Pirêra, no Amazonas

Manaus/AM - Familiares querem Justiça pela morte de Gabriel e acusam a polícia de ter atirado no adolescente de 12 anos, durante uma intervenção policial, na noite de terça-feira (27), no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba.

Segundo relatado pela tia do menino, Valesca Freitas, ele e o irmão estavam com o padrasto quando policiais invadiram e chegaram atirando na casa. Os três 'caíram' dentro do rio para se proteger foi quando Gabriel teria sido atingido e desaparecido na água.

"Lá por fora já tinha policiais abaixados. Eles estavam 'metendo tiro' por debaixo da casa. Foram os tiros que pegaram no Gabriel. O pequeno conseguiu sair com vida e ele (Gabriel) sumiu", contou. O cachorro da família também foi morto por policiais, segundo ela.

Ainda de acordo com a mulher, o menino foi atingido no peito, pescoço e nas pernas. O corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (28). Familiares chegaram a filmar as marcas das balas no corpo da criança.

"Nós queremos Justiça", pediu ela que informou que a mãe do adolescente está abalada. Durante a ação policial, o padrasto de Gabriel foi preso.