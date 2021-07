Adolescente encontrado em rio no Cacau Pirêra teve o corpo crivado de balas

Manaus/AM - O adolescente Gabriel, de 12 anos, foi encontrado com o corpo crivado de balas na manhã desta quarta-feira (28). Ele havia desaparecido durante uma troca de tiros no distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba.

Familiares do menino gravaram um vídeo mostrando as marcas de tiros por todo corpo dele e acusam a ação da polícia pela morte do adolescente.

Assustado, o menino teria se jogado durante a troca de tiros entre polícia e criminosos. Na ação, o padrasto dele foi preso.

A Polícia Civil relatou que a ação teve objetivo de prender envolvidos em crimes praticados na área. Eles informaram ainda que 'houve troca de tiros e um homem foi preso'.