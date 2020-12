Família morre após carro colidir com caminhão em rodovia

Heloysa dos Santos Macedo, 15, o pai dela, Celso Cordeiro Macedo, e a mãe, Elena Cordeiro dos Santos, morreram em um acidente gravíssimo entre o carro em que estavam e um caminhão na tarde ontem (15), na rodovia PR-170 no Paraná.

Chovia bastante e a família estava a caminho da cidade de Pinhão quando colidiu de frente com o caminhão. O carro ficou destruído e os três ocupantes morreram na hora, o motorista do outro veículo não se feriu. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.