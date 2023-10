Falsas médicas são presas suspeitas de venderem remédios não autorizados no Amazonas

Segundo o delegado Torquato Mozer, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá, as mulheres se aproveitaram da movimentação na cidade, devido aos festejos locais, para atrair as vítimas e cometer os crimes.

Manaus/AM - Edileuza Maria de Oliveira Monteiro, 57, e Noeme de Oliveira da Silva, 48, foram presas na sexta-feira (13), suspeitas de atuarem como falsas médicas e venderem medicamentos não autorizados no município de Humaitá, no interior do Amazonas.

