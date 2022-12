Ex-policial militar é preso ao tentar vender arma em Manaus

Com o falso policial foram apreendidos um distintivo de policia, uma algema e documentos que ele usava para se apresentar como militar. O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com informações preliminares, o falso PM identificado apenas como Jonathan acionou a polícia e informou que estava tentando vender a arma quando foi assaltado por 5 criminosos. Ele foi encaminhado para a delegacia junto com o comparsa para registrar um Boletim de Ocorrência (BO), mas ao chegar na unidade policial foi constatado que ele havia sido expulso da corporação após ser preso por extorsão mediante sequestro.

