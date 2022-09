Ex-padrasto usou faca e arma de airsoft para manter criança refém por 16h

Na época do crime, ele invadiu a casa dela, a estrangulou com o sutiã e depois colocou um rato morto na boca dela.

Leandro segue internado no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII e segundo os médicos, o estado dele é muito grave. O homem era detento do regime semiaberto e já havia matado outra ex-companheira.

Com o risco iminente de ele ferir as vítimas, o disparo se fez necessário: “O processo de negociação não evoluiu, havia essa ameaça real, ele teve informações externas da ex-mulher que fez com que ele ficasse ainda mais nervoso e ameaçasse diretamente a vida desse menor. Nós utilizamos o sniper. A gente lamenta muito, não é o desfecho que a gente gostaria, mas foi o desfecho possível para salvar a vida desses reféns, da criança e do jovem de 23 anos", ressalta.

A major Layla Brunnela disse em entrevista coletiva que ao entrarem no imóvel após Leandro ser baleado na cabeça por atirador de elite, os agentes encontraram a arma na cintura dele e a arma com seis cartuchos de espoleta, um deles havia sido deflagrado.

Segundo as autoridades, Leandro Mendes, o sequestrador, usou uma faca e uma arma de airsoft para ameaçar e coagir as vítimas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.