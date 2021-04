Estagiários do crime são presos em becos da Zona Leste

Manaus/AM - Três adolescentes, dos quais dois de 14 anos e um de 15, foram apreendidos, por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes, nos bairros Coroado e Zumbi dos Palmares, na Zona Leste da capital, em diferentes ocorrências na noite de terça-feira (06) e na madrugada desta quarta (07).

Por volta das 21h desta terça, policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam dois adolescentes, ambos de 14 anos, surpreendidos em possível comércio de entorpecentes, no beco Flávio Costa, no Coroado. Segundo relato policial, durante incursão no beco, a equipe visualizou os adolescentes em atitude suspeita.

Após revista, com os adolescentes foram encontrados uma pequena porção com aparência de cocaína, cerca de 50 gramas de maconha, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 117 em espécie.

No bairro Zumbi dos Palmares, por volta de 1h da quarta, policiais da 25ª Cicom apreenderam uma adolescente de 15 anos, encontrada sozinha e em atitude suspeita, na rua Maurício Lopes. Com ela foram encontradas 18 trouxinhas com características de oxi, oito trouxinhas de maconha, uma trouxinha de substância análoga a cocaína, uma balança de precisão e um aparelho celular.

Os três adolescentes e a materialidade ilícita foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para as providências legais.