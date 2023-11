Esposa de empresário confessa ter ordenado assassinato do marido

Janaína Teixeira Valentim Bastos, 46, foi presa nesta quinta-feira (9), suspeita de mandar matar o próprio marido, o empresário Marcos Nascimento da Rocha, 48, em Praia Grande, São Paulo.

Conforme a polícia, a mulher confessou o crime e disse que era vítima de violência por parte de Marcos. A motivação do crime seria se livrar das agressões do marido.

Para isso, ela contratou um pistoleiro, que foi até à adega do empresário, no dia 16 de outubro, no bairro Guilhermina, e o executou a tiros quando ele estava no carro se preparando para deixar o local.

No momento do homicídio, Marcos estava com um casal de amigos, para quem iria dar carona.

As testemunhas contaram à polícia que o homem surgiu repentinamente na janela do motorista e disparou três vezes contra ele. Marcos ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o objetivo de despistar a polícia, Janaína chegou a informar que o marido tinha dívidas com agiotas, mas acabou confessando tudo depois que a polícia conseguiu identificar e prender o homem contratado para dar fuga ao pistoleiro.

Ele revelou que recebeu o pagamento direto da esposa de Marcos, que tinha encomendado o “serviço”.