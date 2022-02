Em ônibus, homem enfia tesoura no braço de mulher em Manaus

Manaus/AM- Uma mulher de 44 anos ficou com uma tesoura cravada no braço direito após discutir com um homem na noite desta terça-feira (1º), dentro do ônibus 678 na Avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, em Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, o caso começou com uma briga entre o homem e a vítima dentro do coletivo que estava indo em direção a Ponta Negra. Em certo momento após a discussão, a mulher correu em direção ao motorista do ônibus pedindo ajuda com uma tesoura cravada no braço direito.

O agressor não foi encontrado no local, e segundo as testemunhas, teria fugido no sentido Centro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para socorrer a vítima. De acordo com um dos socorristas, a mulher foi encaminhada lúcida para o Hospital 28 de Agosto.