Adolescente é apreendida suspeita de espancar filha de 9 meses no Amazonas

Manaus/ AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendida após ter supostamente agredido a própria filha, um bebê de 9 meses. O caso aconteceu no bairro da Liberdade, em Manacapuru, no último domingo (31).

O caso foi denunciado pelo Conselho Tutelar do município, após a mãe da adolescente perceber os hematomas no corpo da criança e a levar para a casa da avó paterna. O pai do bebê mora em Fortaleza, no Ceará.

A vítima foi levada para o hospital da cidade, onde foi confirmada a agressão.

O caso foi registrado na delegacia de Manacapuru, e a adolescente poderá responder por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos. A filha irá ficar aos cuidados da avó.