Em motocicleta, criminoso assalta moradores em plena luz do dia em Manaus; vídeo

De acordo com os moradores da região, essa não é a primeira vez que o suspeito comete assaltos no bairro.

Nas imagens é possível ver que antes de abordar as duas vítimas que estão sentadas na calçada, ele passa na rua e percebe que uma delas está com o celular na mão. Em seguida, o homem dá meia volta, toma o celular da mulher e foge.

Manaus/AM - Um criminoso em uma motocicleta assaltou moradores em plena luz do dia, nesta sexta-feira (30), na Rua Paraíba, no bairro Coroado 2, na zona leste de Manaus. Um vídeo mostra a ação do suspeito.

