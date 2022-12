Em 24 horas, dez criminosos são presos por tráfico e roubos no Amazonas

Em Jutaí, policiais militares da Força Tática prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas. Com o suspeito os policiais encontraram 18 trouxinhas de cocaína, 8 trouxinhas de maconha, três celulares e R$ 617 em espécie. O homem foi conduzido à delegacia do município.

No bairro São José Operário, policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam quatro homens, com idades entre 22 e 43 anos, pelo crime de receptação. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições e um simulacro de arma de fogo. Os suspeitos foram levados para o 14º DIP.

Entre as detenções está a de dois jovens, de 19 e 21 anos, que tentaram roubar um ônibus na rodovia AM-070, no Km 5. A dupla estava em posse de um revólver calibre 32, duas munições intactas e uma faca. Eles foram encaminhados ao 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

