Em 24 horas, 16 pessoas são presas no Amazonas por roubo e tráfico de drogas

Manaus/AM - Entre a manhã de terça-feira (10) e as primeiras horas desta quarta-feira (11), 16 pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos durante as ações no Amazonas. As prisões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Caapiranga, Canutama, Juruá, Jutaí, Manacapuru, Nhamundá e Tonantins.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação cerca 800 porções de drogas, uma arma de fogo, dez munições e R$5.242,25 em dinheiro. A maioria das prisões foi efetuada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Compensa, zona Oeste, policiais da 8ª Cicom prenderam um homem, de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito estava em posse de 10 trouxinhas de cocaína, cinco porções de oxi, onze embalagens de maconha, uma porção de substância pardacenta, não identificada e R$ 67,50 em espécie. O suspeito foi levado para o 19° DIP.

Policiais militares da Força Tática prenderam dois homens, de 23 e 27 anos, pelo crime de receptação, no bairro Cidade Nova, zona norte. Com a guarnição foi apreendido um veículo, celta preto, placa NOJ-0824, com restrição de furto. A dupla foi encaminhada para o 6°DIP.

Interior

No município de Manacapuru, policiais militares prenderam um homem, de 24 anos e apreenderam um adolescente, de 15 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Em posse dos infratores, foi apreendido um revólver, de marca taurus, calibre 38, com cinco munições intactas, um celular iphone, dois cordões de cor amarela, dois relógios, um anel e uma motocicleta, Honda/Biz 100KS, de cor preta, placa NOI-5941. Os dois foram encaminhados à delegacia do município.

As demais prisões foram realizadas nos municípios de Caapiranga, Canutama, Juruá, Jutaí, Nhamundá e Tonantins.