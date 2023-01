Em 2022, mais de 8 toneladas de drogas foram apreendidas no Amazonas

Manaus/AM - De janeiro a novembro de 2022, a Polícia Civil apreendeu mais de 8 toneladas de drogas, durante operações realizadas na capital e nos municípios do interior do Amazonas. Sendo 6,7 toneladas de maconha, 1,3 toneladas de cocaína, além de drogas sintéticas.Nesse mesmo período, também foram apreendidas 1.252 armas de fogo, que estavam em posse de criminosos.

