Durante assalto, criminoso olha para câmera e manda recado: 'pode filmar, estou f*dido mesmo'

No vídeo, é possível ver que o homem entra na loja e cumprimenta as funcionárias. Ele se direciona até o balcão e pergunta se há mais pessoas trabalhando no estabelecimento, mas a funcionária responde que são apenas elas três. Em seguida, o homem anuncia o assalto e exige o dinheiro que está no caixa.

Após anunciar um assalto em uma loja de chinelos, um criminoso não se sentiu intimidado ao perceber que estava sendo filmado. O homem olhou para a câmera e afirmou: "pode filmar, estou f*dido mesmo". O caso aconteceu no Centro de São Vicente, no litoral de São Paulo.

