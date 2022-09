Dupla suspeita de cometer arrastões é presa com moto roubada em Manaus

Segundo informações preliminares, os policiais estariam em patrulhamento pela rua 77, no núcleo 11, no bairro Cidade Nova, quando avistaram dois elementos em atitude suspeita em cima de uma moto, ao fazerem a abordagem foi encontrado uma arma de fogo e os suspeitos receberam voz de prisão.

