Dupla rouba carro de prefeitura e sofre acidente grave durante perseguição no Amazonas

O condutor perdeu o controle do carro modelo Jeep, e capotou várias vezes na rodovia AM-354. Um dos assaltantes sofreu ferimentos gravíssimos, precisou ser levado ao hospital da cidade e posteriormente transferido para Manaus, onde permanece internado no Hospital 28 de Agosto.

Manaus/AM – Um homem de 24 anos, identificado apenas como Vitor, ficou gravemente ferido depois de roubar um carro que pertencia a Prefeitura de Manaquiri, no último domingo (26), no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.