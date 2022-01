Dupla que usava 'chapolin' para roubar carros é presa em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, de 27 e 28 anos, foram presos nesta quinta-feira (6), ao serem flagrados roubando veículos utilizando um "chapolin" no bairro Novo Aleixo, zona norte da cidade. Os acusados estavam em um veículo modelo Siena, de cor cinza e placas JXN-7593, suspeito de envolvimento em furtos a outros veículos na cidade. Eles foram flagrados pelas câmeras do videomonitoramento do Paredão da Polícia, na avenida Alphaville. Interceptados pela polícia, foram encontrados com eles três aparelhos celulares e R$ 1.300 em espécie. O veículo também foi apreendido. A dupla foi levada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde vítimas de várias áreas da cidade compareceram para reconhecê-la e resgatar seus pertences. Os envolvidos já tinham passagem pela polícia.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.