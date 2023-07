Dupla é procurada por cometer arrastões em bairros de Manaus; vídeo

Dupla é procurada por cometer arrastões em Manaus pic.twitter.com/rJ1AvbR83I — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 18, 2023

Manaus/AM - Uma dupla está sendo procurada por cometer arrastões em vários bairros da zona norte de Manaus. A polícia divulgou as imagens dos suspeitos, nesta terça-feira (18).

Um deles é Lycaro Gabriel da Costa Barcelos, 21, e outro indivíduo, ainda não identificado, que foram filmados cometendo o crime. Os suspeitos utilizaram um veículo para cometer os arrastões.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, em um dos crimes, ocorrido em abril deste ano, no bairro Nova Cidade, Lycaro acompanhado do seu comparsa, que ainda não foi identificado, roubaram dois aparelhos celulares de transeuntes. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Quem tiver informações acerca da localização Lycaro e do outro indivíduo, deve entrar em contato pelo número (92) 98503-8913, disque-denúncia do 15º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado Cícero.

Com informações da assessoria.