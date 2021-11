Dupla é presa suspeita de matar e decapitar homem no Amazonas

A prisão foi realizada por policias civis da 47º Delegacia Interativa de Polícia (DIP). De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi abordada pela dupla quando transitava de motocicleta, o homem sofreu agressões e tentou fugir, mas acabou sendo esfaqueado com golpes de terçado.

Dois homens identificados como Ezequiel da Costa Diogo, 24, vulgo ‘Carenagem’ e Adriano Marcos Rodrigo, 25, foram presos suspeitos de envolvimento no homicídio de Marival Mota de Matos, 25, ocorrido no último sábado (30), na rua Triunfo, no Centro de Nova Olinda do Norte.

