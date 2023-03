Dupla é presa suspeita de furtar computadores de escola pública em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram presos e três adolescentes apreendidos suspeito pelo furto de 13 computadores de uma escola estadual situada na Zona leste de Manaus. A ação policial ocorreu na terça-feira (21). O sistema de segurança da escola foi determinante para a atuação policial e recuperação dos equipamentos.

De acordo com o delegado Torquato Mozer o crime ocorreu na manhã de terça-feira, antes da instituição de ensino iniciar as atividades escolares. Três dos detidos são alunos da unidade escolar.

“Os infratores quebraram as câmeras de segurança do local, para dificultar a identificação deles. Assim que tomamos conhecimento do fato, iniciamos as diligências e solicitamos apoio do Centro de Operações de Segurança Escolar (Cose) e do Sistema Escolar Integrado de Vigilância do Amazonas (Seivam). Os sistemas foram essenciais para localizar os infratores, bem como, recuperar os equipamentos em poucas horas”, disse.

Segundo o delegado, a partir das investigações, foi possível chegar à localização dos indivíduos e encontrá-los em posse dos materiais eletrônicos, que estavam escondidos dentro de sacos com farinha, para dificultar a localização.

“Ao todo, dois indivíduos adultos e três adolescentes participaram da ação delituosa. Dois adolescentes e um indivíduo são estudantes da instituição onde ocorreu o furto, um adolescente é estudante de outro colégio estadual, e um indivíduo foi quem guardou os objetos furtados”, explicou.

Os presos responderão por furto qualificado em concurso com corrupção de menores e ficarão à disposição da Justiça.

Os adolescentes apreendidos responderão por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado e serão encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para os procedimentos cabíveis.