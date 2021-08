Dupla é presa suspeita de fazer arrastão em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, de 20 e 24 anos, foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta sexta-feira (20), na rua Adelaide Carraro, no Conjunto Vista Bela, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus. Eles são suspeitos de fazerem arrastão para roubarem diversos celulares.

De acordo com a polícia, que realizava patrulhamento na área, uma vítima, de 29 anos, denunciou que suspeitos com uma arma de fogo, em um veículo modelo Ford Ka, preto e placas NOR- 6189, haviam roubado seu aparelho celular e fugido.

Os policiais iniciaram buscas e encontraram o veículo na rua Perci Aires, que estava em sentido contrário na via, mas alcançaram o carro na rua 5, do mesmo conjunto residencial. Foram emitidos sinais sonoros e luminosos para que o veículo parasse, e, durante a abordagem, foi constatado que haviam três indivíduos no carro.



Com eles, foram encontrados vários celulares e um simulacro de pistola. Os suspeitos, além do veículo e todo material apreendido, foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a conclusão dos devidos procedimentos legais. Um deles já tinha passagem por tráfico de drogas.



Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.