Dupla é presa por espancar jovem até a morte dentro de condomínio em Manaus

Cleison se recusou a pagar a quantia e foi bastante agredido pelo trio. Por conta dos ferimentos ele morreu no local e os acusados acabaram fugindo. No decorrer das investigações, Rener e o menor foram identificados e capturados, mas o terceiro assassino ainda está foragido.

Conforme a polícia, o crime ocorreu no dia 1° de outubro deste ano, em um condomínio no bairro Flores, zona centro-sul. Na ocasião, Rener e o adolescente, acompanhados de um terceiro indivíduo marcaram um encontro com a vítima e, ao chegarem na residência dela, exigiram uma transferência bancária no valor de R$ 11 mil.

