"Lagartixa" é procurado por matar jovem dentro de condomínio durante extorsão em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil divulgou na manhã de hoje (24), a imagem de um homem, identificado apenas como Lucas e conhecido como “Lagartixa”, por envolvimento na morte de Cleison Nascimento Ferreira, 25 anos.

O crime ocorreu no dia 1° de outubro deste ano, em um condomínio no bairro Flores, zona centro-sul. Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade especializada, as investigações apontaram que Lucas, juntamente com Rener e um adolescente, marcou um encontro com a vítima e, ao chegarem no local, o trio exigiu que a vítima transferisse R$ 11 mil para eles.

“O Cleison se recusou a fazer a transação e, por esse motivo, foi bastante agredido pelo trio, até ser morto por asfixia por eles. Os dois indivíduos e o adolescente fugiram, levando o aparelho celular da vítima para novas tentativas de transferências bancárias”, disse o delegado.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Lucas, que entre em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.