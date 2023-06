Dupla é presa por assassinar tio e sobrinho por vingança em Manaus

Manaus/AM - Diego Ferreira Navegantes, conhecido como “DG”, 24; e Wanderley Soares Vasconcelos, 24, chamado de “Lele”, foi presos, nesta segunda-feira (26), pelos assassinatos de Josias Felício da Silva Júnior e Pablo Henrique Saraiva da Costa, que tinha 41 e 31 anos, tio e sobrinho, na rua Capauati, bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu no dia 17 de junho de 2022. Durante coletiva de imprensa na sede da DEHS, a delegada Deborah Barreiros explicou que no dia anterior ao duplo homicídio, em 16 de junho, um indivíduo identificado como Richard Ítalo foi morto, naquele mesmo bairro, supostamente por Pablo Henrique, em decorrência de disputas por tráfico de drogas.

“Após tomarem conhecimento que Pablo Henrique teria sido autor da morte de Richard Ítalo, Diego e Wanderley juntamente com outros indivíduos, foram até a casa dele, no intuito de se vingaram, mas encontraram apenas o tio dele Josias, que foi retirado do imóvel, agredido e morto a pauladas, e depois teve seu corpo jogado em um terreno baldio”, explicou.

Conforme a autoridade policial, posteriormente, os autores descobriram que Pablo Henrique estava em uma outra residência naquele mesmo bairro, sendo assim, foram até o local e também o mataram com cerca de 17 perfurações de arma branca, em várias regiões do seu corpo.

No decorrer das investigações foi possível constatar toda a circunstância do crime, sendo assim, foi representada à Justiça pela prisão temporária dos autores, e as ordens judiciais foram decretadas. “Diego e Wanderley foram presos no mesmo bairro onde o duplo homicídio ocorreu”, disse Deborah.

Diego e Wanderley responderão por duplo homicídio. Ambos foram encaminhados à audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça. Outras cinco pessoas estão sendo procuradas por envolvimento no crime.

Com informações da assessoria.