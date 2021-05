Dupla é presa pela Rocam guardando armas e droga no Amazonas

Abordado pela polícia, o suspeito afirmou que havia repassado todo o material ilícito a um comparsa. Os policiais da Rocam fizeram buscas e, no local informado, foram encontradas 38 porções de substâncias com características de pasta base de cocaína e duas porções com aspecto de maconha. Em outro endereço foi encontrada, ainda, arma de fogo tipo espingarda calibre 16, sem marca nem numeração aparentes; além de três munições de mesmo calibre não deflagradas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.