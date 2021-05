Dupla é presa e confessa drogas enterradas em terreno baldio no Amazonas

Manaus/AM - Policiais do 8° Grupamento de Polícia Militar (GPM), durante a operação 'Gavião Real XVII', na noite de sábado (1º), detiveram dois jovens, de 18 e 23 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas, no município de Ipixuna.

Com a dupla, a polícia apreendeu 12 porções de substância com aparência de maconha prensada e duas de substância com aspecto de pasta base de cocaína, a quantia de R$ 203, um celular e um relógio.

A apreensão ocorreu por volta das 11h, na rua Newton Lima, após os policiais abordarem dois indivíduos em atitude suspeita, em uma motocicleta modelo POP. Durante a revista, os policiais encontraram as drogas escondidas dentro do bagageiro do veículo.

Questionada, a dupla confessou a existência de mais entorpecentes enterrados em um terreno baldio, localizado no bairro Mutirão Velho.

De imediato a guarnição se deslocou ao endereço, onde encontraram o restante da droga dentro de um recipiente de plástico.

Após o flagrante, os suspeitos e o material apreendido foram levados à delegacia daquele município para as providências cabíveis.