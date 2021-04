Dupla é presa com mais de 400 munições na zona Norte de Manaus

De acordo com policiais da Força Tática, eles realizavam patrulhamento de rotina quando abordaram um carro, modelo Fiat Uno branco, com duas pessoas em atitude suspeita. Após buscas no veículo, foram encontrados dois sacos com 420 munições de calibre 38. Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, foi averiguado que um deles já possuía passagem na polícia por porte ilegal de arma de fogo.

