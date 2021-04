Barco carregado de tartarugas é apreendido no Amazonas

O comandante do Batalhão Ambiental, major Wallasson Lira, orienta a população que criar, guardar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem a autorização do órgão competente configura crime ambiental, bem como praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na lei.

A prisão foi realizada na embarcação Maria de Lourdes, oriunda do município de Carauari e com destino a Manaus. As equipes estavam revistando várias caixas de isopor quando encontraram, em uma delas, 663 filhotes de tartarugas vivos e 21 filhotes mortos, que estavam acondicionados de forma precária no convés principal da embarcação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.