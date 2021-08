Dupla é presa com fuzil falso e 6 kg de drogas em Manaus

Durante a abordagem, os militares encontraram várias pedras de substâncias ilícitas com aspecto de oxi, pesando cerca de 6 quilos, envolvidas por plásticos. E nas buscas no local, também foi localizado um simulacro de fuzil modelo AK-47, além de uma quantia de R$ 224, um aparelho celular e uma balança digital.

Manaus/AM - Dois homens, ambos de 28 anos, foram presos na noite de sexta-feira (20), com um simulacro de arma de fogo do tipo fuzil, além de 6 quilos de drogas. Eles foram presos em flagrante no bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus.

