Dupla é presa com drogas após tentar fugir da polícia no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes, no município de Tabatinga, no Amazonas. A prisão ocorreu neste domingo (24), no entanto, a polícia não divulgou os nomes dos suspeitos.

Os militares realizavam patrulhamento quando receberam denúncia relatando um intenso comércio de drogas, no bairro Tancredo Neves. Já no local, os policiais avistaram a dupla, nas proximidades do Centro Cultural Onçódromo. Ao perceberem a aproximação da guarnição, eles ainda tentaram fugir. Mas, foram detidos.

Na revista foram encontradas 37 trouxinhas de maconha e uma porção do mesmo produto. A ocorrência foi finalizada na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC).

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.