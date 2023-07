Dupla é presa com arma de brinquedo, drogas e balaclava em Manaus

Já no local, os policiais abordaram dois suspeitos e, com eles, foram apreendidos, pedras de oxi; porções de cocaína; uma balança de precisão; dois celulares; um cartão magnético; uma quantia em espécie; um simulacro; um carregador; uma balaclava e pinos para armazenamento de drogas.

De acordo com equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a prisão ocorreu no bairro Lagoa Azul, na zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, por volta das 22h30, da última sexta-feira (21), a equipe recebeu denúncia relatando um intenso comércio de drogas, na rua Ágata Rosa.

Manaus/AM - Com a intenção de intimidar desafetos, um homem, até o momento não identificado, foi preso com uma arma de brinquedo, porções de drogas, uma balaclava para disfarce e uma balança de precisão. As informações foram repassadas neste domingo (23), pela Polícia Militar. Um adolescente, que também não teve o nome informado, foi apreendido com o suspeito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.