Dupla é presa com 1kg de drogas em Manaus

Segundo informações repassadas pela polícia, havia uma intensa comercialização de entorpecentes no local, os policiais foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas, ao se aproximarem do local, os meliantes tentaram cometer fuga da localidade.

Manaus/AM - Policiais da Força Tática efetuaram a prisão de dois homens na noite desta segunda-feira (12), na rua 2, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus. Com a dupla foi apreendido 1 KG de maconha do tipo Skank.

