Dupla é presa após roubar carro para cometer arrastões em Manaus

Manaus/AM - Dois homens identificados como Elizeu Girão, de 23 anos, e Bruno Pereira Araújo, de 30 anos, foram presos nesta terça-feira (14) na Avenida Max Teixeira, zona norte de Manaus. Eles são suspeitos de cometerem diversos assaltos pela cidade utilizando um carro roubado pela própria dupla, no bairro Redenção, zona centro-oeste da cidade.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um dos suspeitos desce do carro e aponta a arma para a cabeça de uma mulher que estava passando pelo local com o celular na mão. Após roubar o aparelho telefônico, o homem entra no carro e foge.

“A gente identificou a placa do veículo e uma equipe de motos da Rocam fez abordagem na Max Teixeira. Eles estavam com um simulacro tipo pistola e cerca de sete celulares, os indivíduos estavam de fato, fazendo arrastão contra os trabalhares em via pública”, explicou o tenente Faustino. Com os suspeitos foram apreendidos sete celulares supostamente roubados.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).