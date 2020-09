Dupla é presa após cometer assalto em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, de 19 e 21 anos de idade, foram presos nesta segunda-feira (07), em uma casa da rua 235, Núcleo 21, Cidade Nova 3, zona Norte da capital. Eles são suspeitos de terem assaltado um cidadão, 44 anos, na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a equipe da 27ª Cicom, que atende a área da Cidade Nova, foi alertada pelos policiais da 1ª Cicom sobre o crime e a informação de que os dois suspeitos estariam escondidos no bairro Cidade Nova.

Um dos suspeitos tentou fugir, mas foi logo capturado, enquanto o outro foi detido dentro da casa. Os policiais encontraram com os envolvidos, que foram reconhecidos pela vítima do assalto, um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, três aparelhos celulares e um relógio de pulso dourado. Ao serem questionados, a dupla confessou o crime.



Os suspeitos foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.