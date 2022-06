Dupla é presa após bater lancha roubada e trocar tiros com Policiais na Ponta Negra

Manaus/AM - Dois homens que estavam efetuando roubos no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus, foram presos na tarde desta terça-feira (7).

De acordo com o coordenador do DIOA, delegado Rafael Montenegro, os policiais estavam atuando na operação Cidade Mais Segura, por meio do patrulhamento aéreo, quando receberam uma denúncia informando sobre um grupo que estava realizando arrastões naquela área.

“A gente recebeu uma demanda via rádio, informando que quatro indivíduos estavam realizando assaltos na praia da Ponta Negra e que haviam fugido em uma lancha. A gente começou a procurar eles ali pelo rio Negro e logramos êxito em encontrar essa lancha”, explicou.

Ainda segundo o delegado, o grupo chegou a atirar contra a aeronave do DIOA. “No momento da abordagem eles dispararam contra a aeronave e efetuamos uma troca de tiros. Um pouco mais à frente eles vieram a perder o controle dessa embarcação e colidiram com um pilar da ponte do porto de Manaus”, disse o delegado.

Os infratores, juntamente com os pertences das vítimas, foram levados para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).