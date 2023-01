Dupla é presa ao tentar vender celular roubado no Amazonas

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Por volta das 17h30, a equipe da viatura 8068 recebeu denúncia relatando que um aparelho celular roubado estava sendo vendido em um site. Já no local onde o celular seria comercializado, os policiais conseguiram prender a dupla em posse do Iphone 13, de cor azul.

Manaus/AM - Policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) detiveram, na tarde de quinta-feira (05/01), duas mulheres, de 26 anos, por receptação. A ocorrência foi registrada no município de Manacapuru, distante a 70 quilômetros da capital amazonense.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.