Dupla é presa ao tentar matar rival no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens, de 25 e 20 anos, foram presos neste sábado (19), no balneário do Miriti, em Manacapuru, interior do Amazonas.

De acordo com a PM, os dois suspeitos tentaram matar um jovem de 19 anos, que seria um desafeto. Com eles, foram apreendidos, 01 pistola Taurus PT 51, 02 celulares, 01 jóia, 01 carteora de habilitação, 02 cápsulas deflagradas da pistola 6,35mm, 01 motocicleta, modelo CG Start 160, de cor vermelha.

A dupla foi encaminhada até a delegacia regional da Polícia Civil para os procedimentos legais.