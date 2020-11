Dupla é encontrada morta com golpes de terçado na AM 010

Manaus/AM - Dois homens identificados como Rafael e Hemerson foram encontrados mortos, na manhã deste domingo (8), dentro de uma casa no km7 do Ramal do Jericó, localizado no km 145 da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.

Policiais chegaram no local após um denúncia informando sobre as vítimas. A dupla foi morta com golpes de arma branca, possivelmente terçado.

A polícia abriu um inquérito para investigar a motivação do crime.