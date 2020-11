Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Manaus

Manaus/AM - Um grave acidente entre carro e moto deixou duas pessoas feridas, na noite deste domingo (08), em um trecho da avenida das Flores, no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

Segundo informações, o motorista do carro teria atingido o condutor e o passageiro da moto. Com o impacto do acidente, o passageiro foi arremessado a alguns metros na pista. Já o motorista da moto sofreu escoriações e apresentou sangramento pelo ouvido. Duas ambulâncias foram acionadas para atender as vítimas.

Após o acidente, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. A causa do acidente não foi determinada.