Dupla é colocada de joelhos e executada com tiros na cabeça em Manaus

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas ao chegar no local, a equipe constatou os óbitos. A autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Segundo informações preliminares, a dupla teria sido rendida pelos criminosos e obrigada a ficar de joelhos aos fundos de uma quadra, em uma área conhecida como 'piscinão do São Pedro'. As vítimas foram executadas com tiros na cabeça.

