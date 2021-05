Dupla dá prejuízo de R$ 500 mil com golpe da carta de crédito em Manaus

Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos durante a Operação “Rincões do Amazonas” em um garimpo no município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus) por venderem cartas de crédito falsas para veículos. Ao todo, 20 pessoas enganadas foram identificadas, mas, as investigações apontam para mais de 200 casos com prejuízo estimado em R$ 500 mil.

A prisão da dupla ocorreu na última sexta-feira (30), mas somente na manhã deste segunda-feira (3) as informações foram repassadas pela polícia.

De acordo com o titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Torquato Mozer, as vítimas davam dinheiro como entrada nas cartas de crédito e ficavam esperando o retorno para retirarem o veículo, mas sem sucesso.

“As pessoas procuravam a loja no sentido de dar um lance, dar uma entrada, dar o seu veículo a troca de um veículo menor e, assim, eles pediam um prazo de 30 a 45 dias úteis para que essa carta chegasse e assim eles efetuassem a troca de posse dessa carta de crédito em qualquer loja de veículos, que foi nesse prazo. Então, era quando acontecia os diversos golpes na cidade de Manaus”, disse o delegado.

O delegado orientou a população para que criminosos não realizem novas vítimas em Manaus. “Se o negócio que sendo proposto ele é muito mais barato, alguma coisa de errado tem, pois a pessoa quer levar vantagem em tudo e aí acaba caindo nos diversos golpes, seja em carta de crédito, seja na compra de celular, seja de qualquer forma, se a diferença de preço é muita, algo de errado tem”, completou.

A operação que resultou na prisão da dupla recebeu nome de “Rincões do Amazonas” por conta da distância do local da prisão e tem referência ao fato da polícia está onde o indivíduo não acha que está. Eles devem responder pelo crime de estelionato.