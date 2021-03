Dupla armada rende proprietário de empresa e rouba celulares em Manaus

De acordo com informações da polícia, a vítima foi rendida por dois homens armados que exigiram dinheiro. Ele disse que não tinha, no momento, e então a dupla levou três celulares do local.

Manaus/AM - O proprietário de uma empresa de reciclagem ficou na mira de assaltantes, no conjunto Itacolomy, no bairro Armando, zona Leste da capital. O caso ocorreu neste sábado(20).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.