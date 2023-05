Dupla armada é presa ao passear de moto no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens, não identificados, foram presos nesta sexta-feira (12), no município de Tabatinga, interior do Amazonas. Eles estavam passeando de moto com uma arma de fogo.

De acordo com a polícia que estava fazendo patrulhamento pelas ruas do município, a dupla estava em atitude suspeita, na rua T12, bairro Portobras. Os homens foram abordados e com o garupa da moto foi encontrada uma arma de fogo, tipo pistola de 9 milímetros, com uma munição calibre 380.

Os suspeitos, o armamento e a motocicleta foram conduzidos para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC).

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.