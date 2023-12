Dupla abre fogo em posto de combustíveis e deixa quatro feridos em Manaus

Fábio, Francisco, Rayara e Luana foram atingidos na região do abdômen e precisaram ser levados para o SPA do Galileia. Eles receberam atendimento médico e não correm risco de morte.

Manaus/AM - Fábio Henrique Almeida Pena, 21, Francisco Menezes do Nascimento Bisneto, 21, Rayara Servalho da Silva, 27, e Luana Costa Lima, 19, foram baleados na madrugada deste domingo (17), em um posto de combustíveis na Av. Paulo Eduardo de Lima, no Conjunto Oswaldo Frota, no bairro Cidade Nova, zona norte.

