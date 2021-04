Duas toneladas de drogas são apreendidas em barco no Amazonas

Manaus/AM - Uma operação deflagrada na noite de quarta-feira (31), resultou na apreensão de duas toneladas de maconha do tipo skunk, nas proximidades dos municípios de Fonte Boa e Tefé. O prejuízo ao crime organizado está avaliado em R$ 16 milhões.

Conforme o diretor do Denarc, delegado Paulo Mavignier, foi um trabalho de fiscalização realizado pelas equipes, que tiveram acesso à informação de que havia uma embarcação suspeita em Fonte Boa, e que alguns tripulantes estavam em atitude suspeita em bares, consumindo bebidas alcoólicas, naquele município.

“Fomos até o local averiguar e conseguimos confirmar a denúncia com o apoio do cão farejador Odin. No local, três pessoas que transportavam o material foram presas. Os entorpecentes estavam escondidos em um fundo falso no porão do barco, com muito peixe por cima para burlar a fiscalização, porém o cão foi certeiro”, detalhou Mavignier.

De acordo com o diretor do Denarc, parte do material ilícito possivelmente viria para Manaus, para abastecer o mercado interno. O delegado enfatizou que a apreensão é um prejuízo imenso aos criminosos, e isso reflete diretamente no não crescimento do crime organizado, o que representa menos armas compradas e menos violência.

“Vamos dar andamento nas investigações para descobrirmos a participação de outras pessoas, como fornecedores, e quem iria receber a droga em Manaus. Além de apurar se a droga seria enviada para outros estados brasileiros. Seguimos realizando essas ações para coibir a entrada dessas substâncias ilícitas na capital e combatendo fortemente o crime no nosso estado”, destacou o delegado Paulo Mavignier.

A operação teve apoio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé e Receita Federal (RF) com o cão Odin. O balanço da operação foi apresentado durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (1º/04), às 17h, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na avenida André Araújo, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.