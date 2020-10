Drogas avaliadas em R$ 82 mil são apreendidas em caixa de som no Amazonas

Manaus/AM - Policiais da Base Arpão localizaram, na madrugada desta terça-feira (20), três tabletes de maconha pesando mais de 4 quilos e avaliados em R$ 82 mil. O material estava escondido dentro de uma caixa de som em uma embarcação no município de Coari.



O material entorpecente foi localizado com a ajuda da cadela Zoe, animal da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), especialista no rastreio de drogas e que está auxiliando as ações de patrulhamento na Base Arpão.



Durante a abordagem, a cadela indiciou uma caixa de som com suspeita de conter entorpecentes. A equipe de serviço abriu a aparelhagem e encontrou a droga.