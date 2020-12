Drogas avaliadas em R$ 40 mil são apreendidas no Amazonas

Manaus/AM - Agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam, no final da tarde desta sexta-feira (04/12), quatro quilos de maconha em uma mochila durante abordagem em uma embarcação no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Essa apreensão representou um prejuízo de R$ 40 mil ao tráfico de drogas.

A abordagem ocorreu por volta das 17h. Os agentes entraram na embarcação M. Monteiro, oriunda do município de Tabatinga (a 1.105 quilômetros de Manaus). Durante a vistoria, com o auxílio da cadela farejadora Zoé, foi encontrada uma mochila e, dentro dela, cinco tabletes de entorpecente tipo maconha, pesando pouco mais de 4kg.

Ninguém foi preso. O material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Base - Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ibama.