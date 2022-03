Drogas avaliadas em quase R$ 100 mil são apreendidas em ar-condicionado no Amazonas

Manaus/AM - Com o apoio de um cão farejador, policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam seis tabletes de maconha tipo skunk, avaliados em R$ 97 mil, em uma caixa de aparelho de ar-condicionado. A apreensão ocorreu na manhã desta quinta-feira (31), durante fiscalização a embarcações no rio Solimões, em Coari.

O entorpecente foi encontrado em uma abordagem na embarcação F/B Irmãos Miranda II, que realizava o trecho do município de Tefé com destino a Manaus e com uma parada prevista em Coari.

Com a assistência da cadela Havana, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães), que indicou a localização do entorpecente, a equipe policial fez as buscas e encontrou dentro do eletrodoméstico os entorpecentes. O material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Coari.