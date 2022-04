Assaltantes rendem funcionárias de loja e roubam ovos de páscoa; vídeo

Após cometer o crime a dupla foge do local com a sacola cheia de chocolates. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF).

De acordo com a Polícia Militar, um dos homens estava armado e a dupla rendeu as funcionárias após anunciar o assalto. Um vídeo mostra a ação dos criminosos. Um deles vai direto ao caixa e pega dinheiro e celulares enquanto o outro começa a encher um saco de ração com bombons, chocolates e ovos de páscoa.

